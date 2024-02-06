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Эквадор предоставил РФ техническое обоснование, чтобы снять запрет на импорт бананов

6 февраля 2024 22:32
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В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку.

Эквадор предоставил техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa, передает РИА Новости.

"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — подчеркнула она.

Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции мухи-горбатки появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролюпри Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.

В понедельник это ведомство сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".

В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

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