Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил самарскую швейную фабрику «Профи Дресс»

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил швейную фабрику «Профи Дресс». Уже 11 лет компания выпускает униформу и текстиль для сферы общественного питания, гостиничного бизнеса и магазинов. Предприятие поставляет свою продукцию в 600 городов по России и странам СНГ, количество клиентов фабрики уже превысило 5000 организаций.



«Наша команда регулярно посещает предпринимателей, работающих в разных муниципалитетах Самарской области. И, безусловно, мы в первую очередь, обращаем внимание на две категории: тех, кому нужны наша помощь и тех, с чьим успешным опытом мы можем познакомиться, чтобы в дальнейшем его транслировать», - сказал Дмитрий Богданов.



Помимо центрального офиса в Самаре, с предприятием сотрудничают 17 швейных цехов по всей Самарской области. Таким образом, сегодня «Профи Дресс» обеспечивает работой более 200 человек.



Четко выстроенные производственные и бизнес-процессы на фабрике позволяют оперативно реагировать на изменения экономической ситуации и потребностей рынка.



«В условиях, когда наши мощности нужны для региона и страны в целом, мы оперативно перестраиваем свои бизнес-процессы. Так, в 2020 году мы начали производить защитные костюмы для врачей-инфекционистов, а в текущей ситуации мы начали производить армейские спальные мешки, в разработке находится нательное белье для военных», - рассказала основатель фабрики Профи Дресс Руслана Сукаева.



Ежедневно здесь производят 500-600 единиц продукции, и эта работа продолжается. Сегодня примерно 70% мощностей предприятия заняты производством текстильных изделий для нужд российской армии.



«Сегодняшние непростые условия, связанные со специальной военной операцией, многим предпринимателям дают новые возможности. Предприятие Профи Дресс, которое мы посетили, имеет стабильный объем заказов, но при этом участвует в важном деле - изготовлении продукции, необходимой сегодня для страны», - сказал Дмитрий Богданов.



Предприятие активно использует меры господдержки для развития своей деятельности. В их числе микрозаймы регионального Гарантийного фонда и содействие при выходе на экспорт.



Компания налаживает внешнеэкономическую деятельность с дружественными странами и является клиентом Центра поддержки экспорта Самарской области. Предприятие регулярно принимает участие в семинарах, зарубежных бизнес-миссиях, обращалось за услугами подбора иностранных партнеров, перевода сайта и презентационных материалов на иностранные языки и др.



«Мы работаем на российском рынке, от Калининграда до Камчатки, а также поставляем свою продукцию в страны СНГ. Сырье мы используем производства России – за последние два года мы очень серьезно наладили работу с российскими текстильными фабриками, - рассказала Руслана Сукаева. - Недавно я побывала в Узбекистане и Турции, в рамках региональных бизнес-миссий, смогла познакомиться с производством материалов из хлопка. С Узбекистаном мы уже заключили контракт и работаем по поставке махрового полотна, из которого производим полотенца, халаты для гостиниц санаториев и турбаз по всей стране».

Фото: пресс-служба правительства СО