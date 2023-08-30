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Дмитрий Азаров встретился с руководством и сотрудниками "Инкатеха"

30 августа 2023 22:10
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Сегодня губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Нефтегорский район побывал на заводе "Инкатех".

Сегодня губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Нефтегорский район побывал на заводе "Инкатех". Глава региона встретился с руководством и сотрудниками предприятия. Среди вопросов - перспективы развития завода и муниципалитета

Компания "Инкатех", входящая в группу компаний "Акрон Холдинг", образована в 2020 году и является продолжателем традиций завода "Росскат". Производственную деятельность компания ведет с февраля 2021 года. Какие изменения произошли на крупном градообразующем предприятии и как их воспринял сам трудовой коллектив, глава региона обсудил с работниками и руководством завода.

"Предприятие сегодня восстанавливает былые компетенции и осваивает новые направления. Экономические показатели свидетельствуют о том, что развитие есть. Завод выходит на устойчивый плюс. Если сравнивать 2021-й и 2022 год по отгруженной продукции, наблюдается рост на 43%. Это хороший показатель. Ситуация была на предприятии объективно непростая, вы об этом знаете. По мере того как будут улучшаться экономические показатели, должен быть рассмотрен вопрос по соцпакету и по заработной плате. Сегодня хотел бы, чтобы мы обсудили, какие есть проблемные вопросы", - отметил Дмитрий Азаров в начале встречи.

Завод работает на рынке кабельно-проводниковой продукции, производит более 1500 наименований, входит в перечень системообразующих организаций Самарской области.

Сотни миллионов рублей инвестиций за 2022-2023 годы направлены на модернизацию технологического оборудования для расширения производственных мощностей, создание новых типов продукции, повышение энергоэффективности, оптимизацию логистических процессов производственной площадки в Нефтегорске. Более миллиарда инвестиций направлено на строительство анодного цеха в Тольятти, которое уже находится на финальном этапе.

Продукция "Инкатеха" поставляется и на зарубежные рынки, в том числе в Беларусь, Казахстан, на Ближний Восток и в Южную Америку. На сегодняшний день загрузка производственных мощностей составляет более 70%, а по производству нефтепогружного кабеля – 95%. Доля рынка по нефтепогружному кабелю, которую "Инкатех" занимает в России, составляет 42%.

"Можно сказать, что каждая вторая скважина в России работает на кабеле, который производится на нашем заводе", - уточнил гендиректор "Акрон Холдинга" Павел Морозов.

По его словам, на крупнейшем предприятии Нефтегорска сейчас работают более 800 человек. Заработная плата растет. Рабочие в среднем получают 50 тысяч рублей, а некоторые категории специалистов до 90 тысяч рублей.

На "Инкатехе" реализуют проект профессиональной подготовки кадрового резерва. В школах города открыты индустриальные классы. В Нефтегорском техникуме работает программа дуального обучения. Также на заводе проходят практику студенты СамГТУ. Что касается социальных гарантий для сотрудников, Павел Морозов заявил, что на уровне холдинга прорабатывается вопрос добровольного медицинского страхования. Программа ДМС как дополнительная опция соцпакета будет запущена с 1 января, сообщил гендиректор "Акрон Холдинга". Существует и программа софинансирования приобретения жилья для сотрудников.

Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам завода:

"Вы представители трудового коллектива, за каждым из вас стоят десятки людей. Если есть какие-то вопросы, давайте их сейчас в рабочем порядке будем поднимать и вместе подумаем, как решать".

Работники завода ответили главе региона, что по предприятию у них вопросов нет.

"Сейчас я понимаю по атмосфере здесь, что каких-то острых вопросов нет. Это говорит о том, что все договоренности наши выполнены, - подчеркнул губернатор и поблагодарил за это гендиректора "Акрон Холдинга". - Спасибо, что предприятие развивается, делает шаги в будущее. Это видно уже и по результатам полугодия: рост объема отгрузки товара по итогам года ожидается в районе 20%. И дай бог, чтобы и дальше предприятие такими темпами развивалось. А мы готовы, конечно, содействовать".

Сотрудники озвучили ряд вопросов, касающихся развития Нефтегорска и Нефтегорского района, строительства новых социальных объектов. Все они были взяты в проработку администрацией района.

Одним из важных вопросов, озвученных заводчанами, стала поддержка их коллег, которые сегодня защищают Родину на СВО. Военнослужащие длительное время не могут уйти в отпуск. Дмитрий Азаров пояснил, что все зависит от боевой ситуации и востребованности специалистов. Глава региона предложил выйти на него с письменным обращением для дальнейшей отработки с Министерством обороны России. Такой успешный опыт взаимодействия губернатора и Минобороны по вопросам поддержки самарских участников СВО уже есть.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников "Инкатеха" за то, что, несмотря на возникшие сложности, они сохранили верность своему заводу.

"Уверен, что у предприятия светлое будущее, которое обеспечит профессиональная команда управленцев. Здесь есть славный трудовой коллектив, профессиональная команда, готовая к любым вызовам и сложностям, - обратился Дмитрий Азаров к заводчанам. - Предприятие важно не только для Нефтегорского района, но и для Самарской области, всей страны, исходя из объемов производства и сегмента рынка, который занимает продукция завода".

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

Теги: Дмитрий Азаров

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