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В Самаре проводится ежегодная Международная акция «Неделя без бумаги»

25 октября 2022 10:00
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в Самаре проводится ежегодная Международная акция «Неделя без бумаги»

26 октября в 15:00 в StrelkaHall (ул. Вилоновская, д. 30) в рамках акции «Неделя без бумаги» пройдёт митап, на котором эксперты расскажут о самых волнующих экологических проблемах.

с 24 по 30 октября в Самаре проводится ежегодная Международная акция «Неделя без бумаги». Это эколого-просветительский проект, на котором экоактивисты по всей России рассказывают об экологичном образе жизни, бережном отношении к ресурсам, сортировки вторсырья  и безбумажных технологиях.

В этом году в рамках акции Самарский Дом молодёжи проводит митап, где с интересными лекциями выступят спикеры, деятельность которых так или иначе связана с экологией. На встрече они не только расскажут об эковолонтёрстве в России, экологичном образе жизни, осознанном потреблении, космическом мусоре, но и проведут мастер-класс по сортировке вторсырья.

Для гостей выступят: Арина Соломко спикер Волонтерского проекта «Вторсырье на благотворительность». Денис Леонтович Сотрудник отдела молодёжной политики и социальной работы СФ МГПУ и руководитель студенческого экологического комьюнити «ALTER ECO». 

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