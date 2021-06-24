В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"

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В 2020 г. на Волге стартовал экологический проект «Чистая Волга», который реализует некоммерческий Фонд "Без рек как без рук" (Москва) при поддержке аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России и информационной поддержке ФЦП «Вода России».

Основная цель экспедиции – определить уровень загрязнения реки в наиболее густонаселённых и промышленных районах. Для проведения комплексного экологического исследования волжской воды были выбраны шесть крупнейших волжских городов: Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Волгоград, Астрахань.

Специалисты Фонда впервые оценили содержание в воде Волги потенциально опасного для здоровья человека микропластика и других источников загрязнения.

В сентябре 2020 года первая часть экспедиционных исследований была проведена на участке Нижний Новгород-Чебоксары-Казань. В октябре исследования продолжились в Самаре, Волгограде и Астрахани.

25 июня 2021 года специалисты Фонда, совместно с волонтерами, проведут в Самаре акцию второго этапа экологического проекта «Чистая Волга»: мероприятие по раздельному сбору мусора c последующей передачей на переработку, а также отбор проб волжской воды для анализа и последующей интерпретации результатов. Параллельно с акцией Фонд проведет лекцию на темы:

- Пластик как источник поступления микропластика в экосистему;

- Основные гидрохимические показатели экологического состояния Волги.