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В Самаре ОДК-Кузнецов выпустил 2,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди

17 июня 2025 10:32
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В Самаре ОДК-Кузнецов выпустил 2,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) провело традиционную экологическую акцию. В Саратовское водохранилище реки Волга выпустили 2,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди.

Мероприятие по выпуску молоди контролировалось комиссией, сформированной из специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние рыбопосадочного материала, проверила количество и навеску перед выпуском в естественную среду обитания.

Всего в Волгу в районе села Винновка выпущены 2 546 мальков стерляди. Мальки выращены в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Здесь созданы специальные условия для выращивания рыбы, включая использование речной воды, приглушенное освещение, контроль температуры воды и воздуха, плотности посадки, режима кормления и качества кормов. Молодь рыб осетровых пород считается жизнестойкой при массе особи в 1 грамм. Перед выпуском мальки «царской рыбы» содержатся в бассейнах с температурой воды, приближенной к речной, чтобы при выпуске избежать стресса и обеспечить выживаемость в естественных условиях.

«Экологическая ответственность при росте производства – приоритетная задача для ОДК-Кузнецов. Мы постоянно реализуем как мероприятия по очистке атмосферного воздуха и водных стоков, так и восполнению биологических ресурсов Волжского бассейна. Бережное отношение к территории, где мы живем и работаем – главный принцип природоохранной политики самарского двигателестроительного предприятия», – отметил заместитель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ОДК-Кузнецов Евгений Гришин.

Всего за период с 2018 ОДК-Кузнецов выпущено в естественную среду обитания более 126,5 тысяч экземпляров стерляди.

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