24 июня местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер, возможен град

Я нашел ошибку
Главные новости:
От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей.
Побит рекорд по количеству поданных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени»
Работы стартовали на территории Тольятти. Здесь появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Школьники региона получат новые возможности для занятий спортом 
Будьте внимательны и осторожны!
25 июня местами в губернии ожидается гроза, град, порывистый ветер
В «РКС-Самара» состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2025»
Александра Есина стала лучшим лаборантом «РКС-Самара»
Вечером 23 июня в дежурную часть О МВД России по г.Жигулевску за помощью обратились родители 14-летнего мальчика , который днем ушел на прогулку и не вернулся.
Полицейские Жигулевска разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома на прогулку и не вернулся
Сведения о выявлении существующего наименования географического объекта вносятся в ГКГН, если оно было присвоено в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего в момент его присвоения.
Самарский Росреестр: как пополняется Государственный каталог географических названий
Основная задача летней творческой смены – поддержать одаренных детей в сфере искусств, совершенствовать их мастерство, подготовить к участию во всероссийских форумах и фестивалях.
В губернии стартовала творческая смена для одаренных детей
Этот концерт – не просто музыкальный вечер, а диалог культур и поколений, где личная история артиста переплетается с вечными темами любви, долга и памяти. 
САТОБ представит уникальную концертную программу, приуроченную ко Дню ветеранов боевых действий
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

24 июня местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер, возможен град

24 июня 2025 14:45
107
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением вечером 24 июня местами по южной половине Самарской области ожидается гроза, шквал 15-18 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию;

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека должно иметь как можно меньший контакт с землей. Наиболее безопасной позой считается следующая: присесть, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или встать на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
16 июня 2025, 18:31
Ночью 17 июня местами в Самарской области сохранятся грозы
Будьте внимательны и осторожны! Экология
615
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
16 июня 2025, 15:12
До конца дня и вечером 16 июня местами в Самарской области ожидается ливень, град
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды. Экология
647
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
16 июня 2025, 14:23
С 17 по 20 июня в отдельных районах Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс»
Соблюдайте запрет на посещение лесов. Экология
689

В центре внимания
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
131
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
168
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
172
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
490
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
332
Весь список