Временно ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области

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В 17.53, 22 января, в ЦУКС СО от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 22.01.2022 № 30-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым с 17:30 22 января в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, порывистый ветер, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 889 по 981 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Самарской области.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 24.00 22.01.2022.

Ситуация на контроле Главного управления.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».