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В Самарской области приступили к основному этапу реконструкции трассы Кинель – Богатое – Борское
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В Самарской области приступили к основному этапу реконструкции трассы Кинель – Богатое – Борское

20 апреля 2022 16:45
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Вместе с дорожниками, на участке работает группа строительного контроля.

В городском округе Кинель, в Самарской области, работы по реконструкции на автомобильной дороге Кинель – Богатое – Борское, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», входят в активную фазу. 

Дорожники производят отсыпку земляного полотна нового уширения с обеих сторон участка дороги, устраивают новые и удлиняют существующие водопропускные трубы. 

«Особенность этого участка в том, что здесь идет сопряжение двух конструктивов, без перекрытия движения. Это усиление, существующей дорожной одежды и строительство новой. Здесь будет первая категория дороги, с освещением, тротуарами, шумозащитными экранами», - проинформировал Дмитрий Градов, заместитель руководителя подрядной организации.

Напомним, участок автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское с км 1+236 по км 7+000, проходящий в границах городского округа Кинель, давно нуждался не только в ремонте дорожного покрытия, но и расширении проезжей части. 

Сейчас дорога относится к III категории - обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров. Завершить все работы планируется до сентября 2023 года.

Вместе с дорожниками, на участке работает группа строительного контроля.

«Мы здесь находимся для того, чтобы отслеживать соблюдение проектных решений и требований нормативной документации. На этом участке мы контролируем строительство водопропускной трубы на пикете 14+27. На данном этапе выполнены работы по разработке котлована, по устройству щебеночной подготовки под водопропускные трубы. Соответственно все материалы, использованные для возведения данного сооружения, проходят входной контроль нашими представителями. Контроль будет осуществляться на каждом этапе реконструкции автомобильной дороги», - пояснил Евгений Манин, начальник группы строительного контроля. 

Обводная дорога г.о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района. Дорожные работы осложнены высоким уровнем загрузки трассы, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями. 

«Реализация данного проекта - долгожданное событие. Пока еще ездим минут тридцать, сорок через этот участок, но жители относятся с пониманием, видят, что каждый день идут изменения, процесс движется, работает техника», - рассказал Александр Прокудин, глава г.о. Кинель.

«Район, как и город делится на три части. Мы их называем Юг, Центр и Север. Сегодня, эта дорога жизненно необходима для юга, где у нас находятся три сельских поселений, это Бобровка, Красносамарское и Малая Малышевка», - добавил Юрий Жидков, глава Кинельского района.

Приступить к скорейшему началу ремонта поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. 

 

Фото:  правительство СО

 

Теги: БДД

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