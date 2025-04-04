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В регионе будет закончен ремонт дублера федеральных трасс

4 апреля 2025 17:06
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«Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой и пользуется популярностью у водителей транзитного транспорта.

В 2025 году в Самарской области будут завершены масштабные работы по ремонту дублера двух федеральных трасс А-300 и Р-229 в направлении Саратова и Казахстана – региональной дороги «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка.

С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 58,7 из 68,7 км трассы, оставшиеся 10 км будут отремонтированы в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Участок ремонта расположен между селом Красноармейское и деревней Александровка. В настоящее время на объекте начаты работы по фрезерованию дорожного полотна. В середине апреля при благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует начать устройство выравнивающего слоя дороги.

Еще один, верхний слой автодороги, будет выполнен из современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Также планируются работы по ремонту водопропускных труб, устройству обочин, замене дорожных знаков, нанесению разметки. У остановок общественного транспорта дорожники устройство заездных карманов и установят новые автопавильоны. 

«Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой и пользуется популярностью у водителей транзитного транспорта. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки. Также трасса соединяет между собой населенные пункты Пестравского и Красноармейского районов.

Отметим, что в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области предусмотрен ремонт 217 км дорог, в том числе 180 км – регионального значения.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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