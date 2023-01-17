Региональная трасса Осинки-Приволжье будет отремонтирована на всей протяженности благодаря нацпроекту

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В Самарской области в план дорожного ремонта 2023 года включили завершающий участок трассы Осинки - Приволжье с 45 км по 63,4 км. Таким образом, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» автодорога будет обновлена на всей протяженности, это более 70 километров.

Региональная автомобильная дорога Осинки - Приволжье проходит через Безенчукский, Хворостянский и Приволжский муниципальные районы, связывает сельские поселения этих районов с административными центрами и областной столицей. А также ведет к левому побережью реки Волги, где расположены туристически привлекательные территории для жителей и гостей Самарской области: базы отдыха, охотничьи угодья и места рыбалки.

В этом году на участке протяженностью 18,4 км планируется обновить покрытие проезжей части, уложить выравнивающий нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-16, выполнить ремонт пересечений и примыканий, водопропускных труб.

Обустроят тротуар, барьерное ограждение, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку термопластиком. Для общественного транспорта обустроят остановочные карманы и установят 2 новых автопавильона, площадки оборудуют автономной системы освещения на солнечных батареях. Работы будут завершены до 1 октября 2022 года.

Напомним, ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Осинки - Приволжье на средства нацпроекта начался в 2018 году. За 2018-2019 годы отремонтировали более 14 км автодороги. В 2020 году привели в нормативное состояние два участка трассы общей протяженностью 21,9 км, а в 2021 году еще 17 км.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — подчеркивает глава региона.