По участкам трех улиц в Самаре  ограничивается движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории города Самары будет действовать временное ограничение движения транспорта по трем участкам улично-дорожной сети:

- с 06:00 16 июля 2024 года до 06:00 22 июля 2024 года – по ул. Подшипниковой на участке от ул. Ерошевского до ул. Революционной;

- с 06:00 15 июля 2024 года до 06:00 17 июля 2024 года – по ул. Стара-Загора, на участке у дома № 46 по ул. Гастелло;

- с 06:00 15 июля 2024 года до 06:00 22 июля 2024 года – по ул. Печерской на участке у дома № 50 по Третьему проезду.

С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.