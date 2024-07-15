По участкам трех улиц в Самаре  ограничивается движение транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
На которой обсуждалась деятельность Уполномоченного по правам человека, связанная с обращениями граждан.
Состоялась первая рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой и врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
Заключительная часть заседания была посвящена анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений по ним.
Контроль организации пляжей, предварительные итоги ЕГЭ, меры по безнадзорным животным обсудили на заседании областного Правительства
Молодой человек, управляя электросамокатом в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пожилую женщину.
Судебные приставы изъяли электросамокат у студента после ДТП в Москве
Пренебрежение правилами безопасности на воде может привести к трагическим последствиям.
МЧС СО: количество несчастных случаев на воде продолжает расти
Это активисты своих вузов, отличники учебы. Они войдут в кадровый резерв Самарской области.
31 студент будет стажироваться в Правительстве региона
В связи с проведением ремонтных работ.
22 июля изменится расписание движения пригородных поездов 
В гордминистрации прошло еженедельное совещание , в ходе которого обсудили, как организованы мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей в период летних каникул. 
В Самаре обсудили ход летней оздоровительной кампании
В период ремонта инженерных коммуникаций автобусы маршрутов №№ 24, 34, 41, 53, 56, 99 следуют по скорректированной схеме.
Продлено ограничение движения транспорта по улице Гагарина в Самаре
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

По участкам трех улиц в Самаре  ограничивается движение транспорта

15 июля 2024 18:29
171
В связи с работами на теплотрассах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории города Самары будет действовать временное ограничение движения транспорта по трем участкам улично-дорожной сети:

- с 06:00 16 июля 2024 года до 06:00 22 июля 2024 года – по ул. Подшипниковой на участке от ул. Ерошевского до ул. Революционной;

- с 06:00 15 июля 2024 года до 06:00 17 июля 2024 года – по ул. Стара-Загора, на участке у дома № 46 по ул. Гастелло;

- с 06:00 15 июля 2024 года до 06:00 22 июля 2024 года – по ул. Печерской на участке у дома № 50 по Третьему проезду.

С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.

Теги: БДД Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
15 июля 2024, 15:18
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
228
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
11 июля 2024, 18:51
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой. Благоустройство
544
Так, в ночь на 9 июля метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной.
09 июля 2024, 19:36
На улице Георгия Димитрова в Самаре подрядчик срезает изношенный слой покрытия проезжей части
Так, в ночь на 9 июля метод холодного фрезерования применили на участке от Московского шоссе в направлении улицы Солнечной. Благоустройство
701

В центре внимания
Заключительная часть заседания была посвящена анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений по ним.
15 июля 2024  20:12
Контроль организации пляжей, предварительные итоги ЕГЭ, меры по безнадзорным животным обсудили на заседании областного Правительства
235
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
259
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1500
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
747
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1788
Весь список