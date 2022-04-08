«Дорожный пристав» продолжает работу на дорогах Самары 

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Вчера на улице Красноармейской судебные приставы совместно с ГИБДД провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса. В рамках мероприятия сотрудники Управления ФССП России по Самарской области проверили десятки автовладельцев на предмет возбужденных в отношении них исполнительных производств.

В ходе проверки судебными приставами были выявлены задолженности по исполнительным производствам. Взыскания касались штрафов ГИБДД, алиментных обязательств, долгов за коммунальные платежи. Многие из граждан, во избежание ареста личных транспортных средств, пожелали расстаться с долгами незамедлительно. Тем, кто всячески пытался уклониться от оплаты задолженности, пришлось передать свой автомобиль на ответственное хранение.

Судебные приставы разъяснили должникам, что у них имеется 10 дней для погашения задолженности, в противном случае арестованное автотранспортное средство будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.

Совместные рейды с использованием аппаратно-программного комплекса на территории города и области будут продолжены, сообщает пресс-служба УФССП СО.

Фото: УФССП России по Самарской области