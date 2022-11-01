В Самарской области отлов одной бродячей собаки оценили в 10,6 тысячи рублей

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Власти Самарской области начали готовиться к новой волне отлова бесхозных собак. Региональное правительство определило, сколько будет платить за отлов собак.

— В 2023 году норматив на расходы по отлову одного бездомного животного будет 10 тысяч 677 рублей. Эту цифру будут использовать для расчета выплат муниципальным властям, — говорится в постановлении.

При этом по сравнению с расценками 2022 года тариф увеличился не намного. Для сравнения: в 2019 году норматив составлял всего 1509 рублей. Затем сумма подросла до 2991,4 рубля, а в 2021 году — до 7856,58 рубля. Последний раз тариф поднимали до 10152,34 рубля.

При этом скоро властям областной столицы придется искать подрядчика, который займется отловом бездомных животных. Сейчас в Самаре работают две фирмы, но у обеих контракт истекает в конце 2022 года, пишет 63.ру.