В Самаре приведут в порядок озеро в сквере "Родничок надежды"

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В Самаре приведут в порядок один из водоемов на территории Советского района.

В Самаре запланированы работы по очистке и реабилитации озера в сквере "Родничок надежды", расположенном между ул. Партизанской и Аэродромной. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии областной столицы в четверг 9 июня.

Там отметили, что приступить к работам намерены уже до конца июня 2021 года.

Ранее жители города сообщили в твиттере, что водоем слишком загрязнен, и в нем умирает рыба, пишет Самру.ру.