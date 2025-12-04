в Самаре открылся первый уличный каток

В Самаре стартовал зимний сезон развлечений, хотя саму зиму в городе пока видно. Как сообщил самарский видеоблогер Евгений Щекин, ледовая площадка открылась у торгово-развлекательного центра «Мега». Видимо, если зима не идет в город, город сам ищет зиму и прямо на входе в торговый центр.

«Каток в МЕГЕ открылся — значит, зима уже почти здесь!» — заявляет администрация ТРЦ.

Прокат: если своих коньков нет, их можно взять в прокате за 250 рублей. Также есть услуга заточки лезвий за 400 рублей.

Расписание: работает ежедневно с 10:00 до 21:30 (полуторачасовые сеансы с перерывами на заливку)

Стоимость входа:

Детский (до 7 лет) — 350 рублей.

Взрослый (старше 8 лет) — 450 рублей.

Ассистент фигуриста — 300 рублей.

Также действуют выгодные безлимитные абонементы на 30 и 90 дней.

Напомним, параллельно с этим свои двери для любителей коньков открывает и крупнейшая крытая арена города. Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого с 3 декабря тоже стартовал сезон массового катания, пишет 63.ру.