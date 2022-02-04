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В Алексеевском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют более 32 километров автодорог

4 февраля 2022 13:24
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В Алексеевском районе Самарской области по нацпроекту отремонтируют более 32 километров автодорог

За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе впервые начнётся ремонт дорог на средства нацпроекта.

В 2022 году масштабные ремонтные работы развернутся на 32 километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приведут участки трасс: Богатое –«Самара – Оренбург» – Первокоммунарский – протяженностью 1,2 км, «Самара – Оренбург» – Алексеевка - 16,7 км и Подъем – Михайловка – Богдановка – Алексеевка 15 км. 

В составе автомобильной дороги «Самара – Оренбург» – Алексеевка отремонтируют два мостовых сооружения на км 11+210 и км 15+903.

«Автомобильные дороги являются единственным элементом транспортной системы нашего района и поэтому состояние дорог оказывает огромное влияние на социальное и экономическое развитие Алексеевского района. Ежегодный прирост автомобильного парка составляет около 5 %, в связи с чем, растет и интенсивность дорожного движения. И мы очень рады, что в этом году будут проведены масштабные работы именно в нашем районе», — рассказал Владимир Попов, руководитель комитета по строительству, ЖКХ администрации муниципального района Алексеевский.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, при участии жителей региона

Напомним, в Самарской области уже завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые займутся в 2022 году ремонтом объектов, в рамках реализации национального проекта.

 

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