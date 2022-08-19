От Самарской области победителями Всероссийского конкурса благоустройства стали три города

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Кинель и Октябрьск удостоились гранта среди малых городов с численностью населения до 50 тыс человек! Они получат 85 млн руб на мечту.



Новокуйбышевск удостоился победы в номинации среди городов с населением свыше 50 тыс. человек!



В этом году прошёл 6 конкурс, поступило 280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 проектов.

Так как конкурс стал очень востребованный, Президент Владимир Путин поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в два раза – до 20 млрд рублей. Значит, большее количество проектов сможет воплотиться в жизнь.

Фото: департамент информационной политики СО