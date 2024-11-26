На детской площадке в Октябрьске нашли ямы

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Прокуратурой города Октябрьска в ходе мониторинга сети Интернет обнаружена публикация о нарушениях требований законодательства в сфере благоустройства на детской площадке около дома № 49 по ул. Батракской.

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что на площадке нарушена целостность покрытия, имеются выраженные ямы, тротуарные ограничители располагаются в хаотичном порядке, что угрожает жизни и здоровью детей.

Прокурором города главе г.о. Октябрьск внесено представление, которое оставлено без удовлетворения, в связи с чем в суд направлено административное исковое заявление.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На администрацию судом возложена обязанность оборудовать площадку ударопоглощающим покрытием в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.