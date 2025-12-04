Администрации районов Самары проверят расположение детских площадок относительно охранных зон коммуникаций

Глава Октябрьского района Сергей Радько обсудил с активными жителями домов №№ 38, 40 и 42 по улице Луначарского варианты переноса детской площадки, находящейся в непосредственной близости от охранной зоны тепловых сетей.

По итогам встречи на ул. Луначарского принято решение о демонтаже имеющегося на площадке игрового оборудования – работа будет проведена силами УК «Арсенал». С наступлением благоприятных погодных условий совместно с жителями будет выбрана и приведена в порядок другая локация, где установят демонтированные малые архитектурные формы.

Кроме того, будет подготовлено обращение в ресурсоснабжающую организацию с просьбой рассмотреть возможность включить в инвестиционный план работы по заглублению расположенной во дворе теплотрассы. Отметим, что инвентаризацию детских площадок на предмет их расположения относительно охранных зон инженерных коммуникаций проведут администрации всех районов областной столицы.