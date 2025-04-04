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Региональный «Мой бизнес» запускает комплексную услугу для предпринимателей

4 апреля 2025 10:44
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Региональный «Мой бизнес» запускает комплексную услугу для предпринимателей

Региональный центр «Мой бизнес» проводит новый набор предпринимателей на получение комплексной услуги «Развитие бизнеса через электронные торги и закупки».  На тренинге и консультации 16 и 17 апреля предприниматели узнают, что нужно для выхода на рынок закупок, как зарегистрироваться в Единой информационной системе, как искать нужные торги и подготовить заявку на участие, какие преференции действуют для МСП в закупках, и каковы законодательные аспекты при работе на электронной торговой площадке. 

Участие в закупках открывает перед субъектами малого и среднего предпринимательства новые перспективы для роста, позволяет выйти на новые рынки и получить дополнительную прибыль. При участии в закупках для субъектов МСП действуют множество преференций.

Региональный центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям осваивать это направление, предлагая комплексную услугу «Развитие бизнеса через электронные торги и закупки». Опытные спикеры программы помогут бизнесменам освоиться в сфере электронных закупок.

Один из получателей комплексной услуги в 2024 году – индивидуальный предприниматель Роман Мельников. Свой бизнес по экспедированию грузов Роман начал развивать буквально год назад, молодое предприятие размещается в Похвистнево, но оказывает услуги по всей стране.

На старте бизнеса молодому предпринимателю помогла господдержка: Роман обратился в центр «Мой бизнес», где записался на участие в программе по развитию бизнеса через электронные торги и закупки. Кроме того, как начинающий предприниматель, он взял льготный займ в Гарантийном фонде Самарской области под 1%.

«Получил кредит под оборот, эта сумма помогла мне начать действовать, и зарабатывать. Получение комплексной услуги по торгам и закупкам, а также самостоятельное изучение материала, помогло найти новых клиентов. Получилось выиграть 5 закупок и исполнить их в 4 квартале, хоть первый контракт и исполнил в небольшой минус, но последующий за ним перекрыл этот минус и удалось заработать 100 тыс. чистыми за две недели», - делится бизнес-успехами Роман Мельников.

В планах у предпринимателя выйти на коммерческие торги, приобрести грузовые автомобили, нанять водителей и оказывать более широкий спектр услуг.  

Подробности о получении комплексной услуги и регистрация на отбор по ссылке: https://mybiz63.ru/services/razvitie-biznesa-cerez-elektronnye-torgi-i-zakup.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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