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Дмитрий Азаров пригласил бизнес Самарской области для обсуждения новых мер поддержки в период пандемии
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Дмитрий Азаров пригласил бизнес Самарской области для обсуждения новых мер поддержки в период пандемии

17 ноября 2021 15:14
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В настоящее время в Самарской области прорабатывается комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса.

В Самарской области продолжается прием заявок от предпринимателей из пострадавших отраслей экономики на получение государственной финансовой поддержки. Так, федеральные меры – безвозмездные гранты и льготные кредиты по возобновленной программе ФОТ 3.0 – призваны частично компенсировать простои из-за особого режима, объявленного в стране по 7 ноября. 

Губернатор Дмитрий Азаров поручил четко контролировать процесс использования федеральных выплат, а также подкрепить их новыми региональными мерами помощи. «Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации. Прошу собственников активнее пользоваться возможностями системы господдержки», – обращался ранее к предпринимательскому сообществу глава региона.

Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. «Средства Президентом выделены, средства предусмотрены и региональным бюджетом, так давайте максимально бизнесу поможем правильно оформить документы и получить положенные им меры поддержки», – подчеркивал губернатор в ходе оперативного совещания в региональном Правительстве, 8 ноября.

Сегодня ФНС России уже одобрены заявки на получение грантов от 6686 региональных предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, где трудятся более 42 тысяч жителей губернии. Уже направлено выплат в виде субсидии на общую сумму 456 млн рублей. 

Подать заявку на безвозмездную выплату до 15 декабря могут предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации из реестра Минэкономразвития РФ. Субсидия предоставляется однократно, из расчета 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого сотрудника. Важно, что индивидуальные предприниматели без наемных работников тоже могут оформить грант на себя. Для этого необходимо направить заявление в налоговый орган или заявку в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Проверить возможность получения гранта можно на сайте ФНС. 

Высокую востребованность демонстрирует и другой финансовый инструмент – льготные кредиты по возобновленной госпрограмме «ФОТ 3.0». На сегодняшний день (по состоянию на 17.11.2021 г.) крупнейшие банки получили от бизнеса Самарской области 900 заявок на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Из них уже выдано 153 кредитов на 458,2 млн рублей. 

Если весной, в рамках первого этапа программы, оформить заем под 3% годовых могли представители 11 отраслей, то сегодня список расширен до 17 сфер деятельности, в том числе включает учреждения дополнительного образования детей и взрослых, предоставления услуг бытового обслуживания, химчисток, парикмахерских и салонов красоты, стоматологий. 

Заявку на льготный кредит подала и руководитель одной из тольяттинских торговых сетей пекарен-кондитерских Ольга Суровцева. В период пандемии в компании не был уволен ни один сотрудник. Более того, команда стала работать в новом для себя формате доставки. Сохранять штат и развивать свое дело предприятию помогают льготные программы кредитной господдержки. 

«Мы оформляли льготный кредит и в прошлом году. Тогда направили средства на закупку сырья. На тот момент у нас было 8 производств и чуть больше 20 точек. Сегодня в нашей сети 29 торговых точек, бизнес растет, и мы дальше хотим развиваться. В этом нам очень помогает поддержка государства, – рассказала руководитель сети пекарен Ольга Суровцева. – Сейчас мы планируем развивать торговлю в Жигулевске, продолжим увеличивать число торговых точек в Тольятти, расширять ассортимент хлебной продукции». 

Если заявка на льготный кредит подается малым и микробизнесом, то учитывается не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Оформить данную меру поддержки могут и заявители от крупного бизнеса сфер общепита и культуры, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Срок действия займа составляет полтора года, объем – из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое, с 6 до 12 месяцев. Первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, далее ставка составит 3%, при условии сохранения не менее 90% сотрудников. 

Напомним, в 2020 году программой льготного кредитования «ФОТ 2.0» на возобновление деятельности, с возможностью последующего списания долга при сохранении штата сотрудников, воспользовались 7,6 тысяч предпринимателей региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По итогам действия программы банки списали им 8,5 млрд рублей. Подробно изучить новые условия кредитования и выбрать банк можно на сайте mybiz63.ru.

По поручению главы региона, в дополнение к федеральным мерам поддержки, Гарантийный фонд Самарской области разработал и утвердил антикризисную программу для предприятий из пострадавших отраслей. Теперь представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в Фонд за микрозаймом до 1 млн рублей по максимально низкой ставке – 1% годовых. По новой антикризисной программе предприниматели смогут получить от 100 тысяч рублей, сроком на два года. Финансовый продукт предполагает пониженное залоговое обеспечение в размере 50% от суммы микрозайма. Специалисты ГФСО рассмотрят документы и примут решение в течение одного рабочего дня. Программа действует до конца 2021 года. Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых применяется и для самозанятых граждан.

В настоящее время в Самарской области прорабатывается комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса. В частности, принято решение о компенсации коммунальных платежей фитнес-центрам с площадью более тысячи квадратных метров за последние две недели октября. Поддержку получат и государственные учреждения культуры региона. Им будет оказана помощь по исполнению обязательных платежей и для выплат заработных плат сотрудникам. 

В дополнение к уже действующим нормам, Правительству Самарской области предстоит рассмотреть еще ряд новых форм поддержки. До конца ноября Дмитрий Азаров инициировал проведение расширенного заседания со всеми ответственными структурами и представителями деловых кругов губернии для совместной выработки дополнительных мер помощи.

 

Фото:    правительство СО

 

Теги: Дмитрий Азаров

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