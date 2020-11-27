В приемном отделении областной больницы им.Середавина в Самаре внедрили элементы «бережливого производства»

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По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в больнице им.В.Д.Середавина начали вводить элементы «бережливого производства». Главная задача – наладить работу приемного отделения так, чтобы поступающие пациенты как можно быстрее могли получить медицинскую помощь. Отладить эту систему медикам помогают специалисты Регионального центра компетенций, сообщает пресс-служба облправительства.

«Наша задача - сократить время ожидания на 30 %. Мы выявили, что врачи берут на себя часть непрофильной нагрузки. Для этого был введен пост медсестры, которая делает основную работу по заполнению документов», - рассказывает руководитель проекта РЦК Артур Ханнанов.

В настоящее время, отмечают в госпитале, пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии, госпитализируют в течение часа. Пациентов средней тяжести стараются принимать в течение двух часов.

Главный врач больницы Сергей Пушкин отмечает, специалисты центра компетенций помогают ускорить ту работу по усовершенствованию системы в приемном покое, которую в больнице начали проводить раньше. «Мы полностью реконструировали приемное отделение на втором этаже. Установили там пять коек неотложной помощи. Также мы разделили отделение на зоны - в зависимости от тяжести пациентов. Это позволило нам сократить время оформления более тяжелых больных, - поясняет Сергей Пушкин. - Нам очень хочется, чтобы Самарская область была лидером в хорошем смысле это слова. Поэтому мы делаем все, чтобы оказать помощь жителям и облегчить работу медперсонала. Нагрузка на врачей колоссальная. Смены меняются каждые 4 часа».

Заместитель главврача по анестезиологии-реаниматологии Галина Черногаева подчеркивает, что больнице удалось решить и вопрос с кадрами: «Благодаря пришедшим в больницу ординаторам и студентам Самарского медуниверситета мы смогли увеличить штат врачей, медсестер и санитарок. Сейчас в приемном отделении работают 5 врачей, один из которых занимается сортировкой пациентов. При поступлении он меряет частоту дыхательных движений, собирает анамнез, определяет степень тяжести пациента. Другие врачи осматривают больных, заполняют документацию и принимают решение, куда их госпитализировать».

Сегодня на прием пациентов в больнице им.Середавина работают два компьютерных томографа. В случае необходимости есть возможность задействовать третий, который работает в «зеленой» зоне. Также в отделении смонтировали 8 кислородных точек. Они позволяют снабжать кислородом пациентов, ожидающих госпитализации. Теперь врачам не нужно тратить время на наполнение кислородных баллонов.