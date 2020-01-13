В связи со снегопадам усилена работа дорожных служб

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Особое внимание будет уделено снегозаносимым участкам дорог, затяжным подъемам и спускам, опасным поворотам. Усиленный контроль будет обеспечен на участках федеральный трассы М-5 «Урал» у ТЦ «Мега», на подъезде к Жигулевску и региональной трассы «Обводная г.Самары».В настоящее время на региональных дорогах Самарской области задействовано 369 единиц техники, на муниципальных дорогах в Самаре – 177 единиц, в Тольятти – 50 единиц, передает пресс-служба облправительства.