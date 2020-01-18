Коал начали спасать от наводнения в Австралии
18 января 2020 10:44
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От нового природного катаклизма начали спасать коал в Австралии. К лесным пожарам, продолжающимся в стране с осени 2019 года, добавились наводнения из-за ливневых дождей. Об этом пишет издание The Sun Daily.
Подъем уровня воды представляет угрозу для людей и животных в связи с тем, что в Австралийском парке рептилий обитают аллигаторы, которые покидают отведенные для них места. Сотрудники заповедника вынуждены отталкивать рептилий любыми подручными средствами. Коал они на руках уносят из зоны наводнения в безопасные места.
При этом значительная территория Австралии продолжает страдать от лесных пожаров, в результате которых уже погибло около 1 миллиарда животных. Пожары уничтожили 8,5 млн гектаров леса, около 3 тысяч жилых домов. В огне погибли 26 человек, передает Радио Маяк.
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