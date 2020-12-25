Лучшие проекты Самарской области смогут принять участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

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Конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Ростуризма и Росмолодежи. Партнером конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Задачи конкурса – поиск лучших управленцев и авторских проектов в сфере туризма и гостеприимства. На конкурс вы можете предложить авторский тур, фестиваль или событийное мероприятие, инвестиционный проект или проект по строительству/модернизации существующей туристской инфраструктуры, образовательный, информационный или просветительский проект; проект для разных регионов и целевых аудиторий; проектную инициативу или проработанную идею, которая уже реализуется вами.

Лучшие проекты получат поддержку и будут предложены к реализации в регионах России. По итогам первого сезона проекты участников получили поддержку от Минприроды России, Русского географического общества, Федеральной пассажирской компании, Роскосмоса, MetroCash&Carry, других партнеров. Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.

В ходе конкурса также оцениваются компетенции участников. На этом этапе проверяют эрудицию, общие знания конкурсантов в различных областях и личностные качества, которые необходимы для прохождения очных этапов конкурса.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и дистанционный отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Победители получают в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства.

Зарегистрироваться вы можете до 15 января 2021 года на сайте.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.