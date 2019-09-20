Самарский спортсмен выиграл Кубок России по мини-гольфу
20 сентября 2019 14:28
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Среди победителей соревнований — спортсмены Самарской области.
Итоги:
Мужчины
1 место Игорь Пантелемонов (Самара)
2 место Василий Чмут (Санкт — Петербург)
3 место Георгий Лазарев (Москва)
Женщины
1 место Яна Лазарева (Москва)
2 место Елена Суконникова (Тольятти)
3 место Юлия Корытина (С.Петербург), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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