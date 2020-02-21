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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Железнодорожники заплатят за сбитого лося

21 февраля 2020 13:02
143
Железнодорожники заплатят за сбитого лося
Такое решение  вынес Железнодорожный районный суд Самары.

«РЖД» должно заплатить Челябинской области 80 тысяч рублей за гибель лося. Такое решение 6 февраля вынес Железнодорожный районный суд Самары, куда обратился Уфимский транспортный прокурор.

ЧП случилось 1 июня прошлого года. У станции Аша Куйбышевской железной дороги на лося наехал грузовой поезд, машинист которого применил экстренное торможение, увидев живое существо у рельсов, но изменить уже ничего не смог. Несчастное животное погибло.

Министерство экологии Челябинской области оценило причиненный животному миру ущерб в 80 тысяч рублей. После чего с иском в его интересах в суд обратилась прокуратура, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com


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