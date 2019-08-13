В Самаре нашли старинные монеты
13 августа 2019 12:52
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В районе строительства Фрунзенского моста в Самаре найдены монеты, датированные XVII веком, сообщает региональное управление госохраны объектов культурного наследия.
Встречаются также поздние монеты, вплоть до середины XX века. Кроме того, на месте строительства найдены нательные кресты, орудия труда, осколки стеклянной и фарфоровой посуды, фрагменты керамики.
Напомним, что раскопки на месте строительства моста ведет московская компания "Энерготранспроект". Археологи осмотрели участок площадью более 700 кв м, ежедневно на месте раскопок работает 40 человек, эти работы продлятся до сентября, пишет "Территория Самара".
Фото: auction.ru
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