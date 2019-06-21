Сегодня на МКС свой день рождения отмечает Олега Кононенко

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Сегодня день рождения Героя Российской Федерации, лётчика-космонавта РФЭтот праздник он отмечает на МКС — в качестве командира экспедиции.Не каждому космонавту выпадает отметить День рождения на орбите, а Олег Дмитриевич встречает его в невесомости уже 3 раз.Губернатор Самарской областипоздравил Олега Кононенко с юбилеем.Нынешняя экспедиция - четвертая для космонавта.25 июня экипаж вернется на Землю.Общая продолжительность полетов Олега Дмитриевича составит более 700 суток — что делает его рекордсменом по пребыванию на МКС, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.