Двигатель НК-33А обеспечил пятый пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

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Старт РКН «Союз-2.1в» состоялся сегодня, 10 июля, в 20:16 по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область). Он стал пятым испытательным пуском носителя легкого класса, оснащенного в качестве двигателя первой ступени силовой установкой НК-33А. Напомним, отечественная программа летно-конструкторских испытаний новой ракеты-носителя «Союз-2-1в» с двигателем НК-33 стартовала 28 декабря 2013 года.Специалисты сервисного центра и инженеры-конструкторы ПАО «Кузнецов» принимают участие в подготовке ракеты-носителя к старту, а также ведут наблюдение за работой двигателя в полете. НК-33А отработал без замечаний, обеспечив успешное выведение ракеты на заданную орбиту.Пятый этап лётно-конструкторских испытаний проводился совместно АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Конструкторское бюро химавтоматики», АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова».Представители ПАО «Кузнецов» задействованы в решении технических вопросов при подготовке, проведении и анализе результатов ЛКИ, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»