В Жигулевске мужчину дважды обокрали

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В августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску обратился местный житель 1977 года рождения с заявлением о хищении имущества. По указанному мужчиной адресу выехала следственно-оперативная группа.Спустя трое суток потерпевший обратился к правоохранителям и сообщил о повторной краже. На этот раз добычей злоумышленника стали телевизор, строительные инструменты и продукты питания. Общая сумма причиненного ущерба составила более 27 000 рублей. Осмотрев место происшествия, сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в дом, повредив навесной замок.В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении краж. Им оказался 29-летний житель Жигулевска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и сообщил, что электроинструменты он продал, телевизор сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД. Похищенные вещи изъяты и в ближайшее время будут возвращены владельцу.