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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД

В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С 1 января 2021 года эта система налогообложения отменяется. И представителям бизнес-сообщества, которые работали по этой системе, необходимо принять решение о переходе на один из альтернативных режимов налогообложения.

В случае, если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения (ОСН).

Напомним, что ОСН подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.), а значит – повышение налоговой нагрузки на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать налоговые декларации.

В настоящее время в Российской Федерации существует еще четыре специальных налоговых режима:

упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО)

(подходит для ИП и ООО) патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей)

(подходит для индивидуальных предпринимателей) налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических лиц)

(подходит для ИП и физических лиц) единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ)



Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы.



Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие сроки определиться с выбором оптимального для них налогового режима:

«Вы можете выбрать один из четырех специальных налоговых режимов, которые позволяют субъектам бизнеса сократитьдокументооборот и отчетность, уплачивая фактически один налог. Напоминаем Вам о необходимости до 31 декабря 2020 года подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой режим налогообложения. Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!» - порекомендовал первый вице-губернатор.



Подробнее о переходе с ЕНВД можно прочитать на нашем сайте, в статье раздела «Полезные материалы» по ссылке. Кроме того предприниматели Самарской области могут получить консультацию по выбору оптимального налогового режима по телефону горячей линии 8 (800) 300-63-63, в центрах «Мой бизнес», расположенных в городах: Самара (ул. Главная, 3), Тольятти (б-р Королева, 13), Сызрань (ул. Победы, 53), Отрадный (ул. Ленинградская, 26), а также на сайте УФНС России.



Чтобы подобрать подходящий и наиболее выгодный режим налогообложения, можно воспользоваться «налоговым калькулятором», размещенным на сайте налоговой службы.