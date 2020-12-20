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Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"

20 декабря 2020 15:40
288
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД

Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД

В настоящее время в Самарской области 45 663 предпринимателя применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С 1 января 2021 года эта система налогообложения отменяется.  И представителям бизнес-сообщества, которые работали по этой системе, необходимо принять решение о переходе на один из альтернативных режимов налогообложения.

В случае, если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он  автоматически будет переведен на общую систему налогообложения (ОСН). 

Напомним, что ОСН подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов (в том числе НДФЛ, НДС, и т.д.), а значит – повышение налоговой нагрузки на бизнес, а также необходимость вести бухгалтерский учет и сдавать налоговые декларации.

В настоящее время в Российской Федерации существует еще четыре специальных налоговых режима:

  • упрощенная система налогообложения (подходит для ИП и ООО)
  • патентная система налогообложения (подходит для индивидуальных предпринимателей)
  • налог на профессиональный доход (подходит для ИП и физических лиц)
  • единый сельскохозяйственный налог (подходит для организации и ИП, которые признаются сельскохозяйственными производителями в соответствии с гл. 26.1 НК РФ)


Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы. 

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие сроки определиться с выбором оптимального для них налогового режима: 

«Вы можете выбрать один из четырех специальных налоговых режимов, которые позволяют субъектам бизнеса сократитьдокументооборот и отчетность, уплачивая фактически один налог. Напоминаем Вам о необходимости до 31 декабря 2020 года подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой режим налогообложения. Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!» - порекомендовал первый вице-губернатор. 


Подробнее о переходе с ЕНВД можно прочитать на нашем сайте, в статье раздела «Полезные материалы» по ссылке.  Кроме того предприниматели Самарской области могут получить консультацию по выбору оптимального налогового режима по телефону горячей линии 8 (800) 300-63-63, в центрах «Мой бизнес», расположенных в городах: Самара (ул. Главная, 3), Тольятти (б-р Королева, 13), Сызрань (ул. Победы, 53), Отрадный (ул. Ленинградская, 26), а также на сайте УФНС России.
 

Чтобы подобрать подходящий и наиболее выгодный режим налогообложения, можно воспользоваться «налоговым калькулятором», размещенным на сайте налоговой службы.

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Комментарии

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От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, карьерного роста и успехов в служебной деятельности!
20 декабря 2020  18:32 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем работника органов безопасности Российской Федерации 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, карьерного роста и успехов в служебной деятельности! Социум
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В Самарской области по традиции проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» – в этом году уже в тринадцатый раз.
20 декабря 2020  18:30 
Дмитрий Азаров: «Подарите детям чудо в новогоднюю ночь»
В Самарской области по традиции проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» – в этом году уже в тринадцатый раз. Социум
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Прямая речь/Интервью
Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
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Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Новости Тольятти
20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  14:30
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года.
Работники «АВТОВАЗа» получат премии
Благодаря росту российского автомобильного рынка России во 2-ом полугодии 2020 года. Новости Тольятти
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18 декабря 2020  13:07
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
В Технопарке «Жигулевская Долина» дали старт работе по созданию гражданского мониторинга воздуха
Сайт, на котором можно увидеть интерактивную карту уже работает, в ближайшее время ссылка на него будет размещена на Интернет-ресурсах ГК «ЭкоВоз».  Новости Тольятти
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