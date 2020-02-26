Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы» 36



- с 00:00 28 февраля 2020 года до 23:00 1 марта 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;



- с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.



Также в период с 20:00 29 февраля 2020 года до 19:00 1 марта 2020 года вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках:



- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;



- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.



Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - в период с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года будет организованно по временной схеме.



Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в







Фото: culture.ru В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Масленицы» будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, в следующие периоды:- с 00:00 28 февраля 2020 года до 23:00 1 марта 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;- с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Также в период с 20:00 29 февраля 2020 года до 19:00 1 марта 2020 года вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках:- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - в период с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года будет организованно по временной схеме.Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации.Фото: culture.ru Версия для печати

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