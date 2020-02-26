Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»
26
февраля 2020
15:29
36
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Масленицы» будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, в следующие периоды:
- с 00:00 28 февраля 2020 года до 23:00 1 марта 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;
- с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Также в период с 20:00 29 февраля 2020 года до 19:00 1 марта 2020 года вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках:
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - в период с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года будет организованно по временной схеме.
Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.