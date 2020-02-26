В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением «Масленицы»

26 февраля 2020 15:29
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Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организованно по временной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Масленицы» будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, в следующие периоды:

- с 00:00 28 февраля 2020 года до 23:00 1 марта 2020 года - на площади им. В.В. Куйбышева;

- с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года - по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также в период с 20:00 29 февраля 2020 года до 19:00 1 марта 2020 года вводится запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств на следующих участках:

- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Движение общественного транспорта - автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 - в период с 08:00 до 19:00 1 марта 2020 года будет организованно по временной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:   culture.ru
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