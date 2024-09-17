В Самаре городским очистным канализационным сооружениям исполняется 50 лет

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17 сентября 1974 года в Куйбышевском районе Самары (тогда Куйбышева) ввели в эксплуатацию первую очередь Городских очистных канализационных сооружений (ГОКС). С того дня стоки миллионного города перед сбросом в Волгу стали очищаться. Подумать только: до этого вся вода, которая была использована жителями и предприятиями, без какой-либо серьёзной очистки сбрасывалась в Волгу и Самару. Владислав Плятнер (директор водоканала в 1988 – 2001 гг.) вспоминал: «В конце 60-х годов в городе Куйбышеве канализационных очистных сооружений вообще не было. Стоки сбрасывались без какой-либо очистки в реку Волгу и в Самару. Чтобы охарактеризовать ситуацию, я назову только две цифры. Река Самара несла в то время в межень 15 кубометров в секунду. А в районе Кировского шоссе в реку Самару сбрасывалось неочищенных хозяйственно-бытовых и условно-чистых – семь кубометров воды в секунду. То есть половина объёма воды в реке Самарке было канализационных стоков».

В сентябре 1974 года на пути стоков появился надёжный экологический барьер – ГОКС. Каждый день сюда приходит по 500-600 тысяч кубометров сточной воды и каждый день после сложного технологического цикла очистки (механической, биологической, химической) эти 500-600 тысяч кубометров возвращаются в Волгу. Вода эта гораздо чище той, которая из Волги забирается.

В 2013 году, после заключения договора аренды, «РКС-Самара» начали на ГОКС первую серьёзную реконструкцию. На тот момент сооружения нуждались не просто в ремонте, а в серьёзном усовершенствовании, они должны были соответствовать требованиям времени. После первого этапа реконструкции, который провели «РКС-Самара», проект модернизации ГОКС вошёл в федеральный проект «Оздоровление Волги». Финансирование одновременно из бюджета «РКС-Самара», федерального, регионального и местного бюджетов позволили провести здесь масштабную реконструкцию, установить оборудование, отвечающее наилучшим доступным технологиям. Завершилось строительство в 2023 году, сейчас на объекте идет процесс отладки оборудования и технологических процессов.

Сегодня, в день 50-летия ГОКС, здесь соберутся сотрудники и ветераны отрасли. Они будут вспоминать минувшие дни, сложности и достижения, познакомятся с обновленными сооружениями и технологиями. Пятидесятилетние сооружения отмечают начало своей второй молодости, новый этап служения Самаре, её жителям и Волге.