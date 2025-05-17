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Тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%

17 мая 2025 11:18
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тарифы ЖКХ в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%

Тарифы ЖКХ в 2025 году будут проиндексированы в России в среднем на 11,9%, но размер повышения будет различаться в разных регионах. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в интервью ТАСС в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани.

"В среднем по стране изменение тарифов в сторону увеличения - это 11,9%", - сказал парламентарий.

Он добавил, что показатель является усредненным, поскольку в одних регионах он будет выше, а в других ниже. По словам депутата, все зависит от решений региональных комитетов по тарифам.

Кошелев отметил, что рост тарифов связан с уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

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