«Т Плюс» проведёт заключительный этап ремонта теплосетей от Самарской ТЭЦ

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Сотрудники «Т Плюс» выполнят ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 30 июля по 12 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Землянский проезд, Зубчаниновское шоссе, Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.

В период проведения ремонта энергетики проверят техническое состояние подземных коммуникаций повышенным давлением холодной воды. Этот способ диагностики является обязательным и наиболее эффективным для выявления слабых участков тепловых сетей. Гидравлические испытания проходят ежегодно в летний период и позволяют отремонтировать изношенные трубы, чтобы исключить риск отключений тепла в зимнее время.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных повреждений энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.