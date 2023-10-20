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Т Плюс презентовала карьерные возможности студентам СамГТУ

20 октября 2023 16:24
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Мероприятие прошло в рамках акции «Билет в будущее», направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

Студенты выпускного курса филиала Самарского государственного технического университета в г. Сызрань встретились с руководством Сызранской ТЭЦ. Мероприятие прошло в рамках акции «Билет в будущее», направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

О карьерных возможностях «Т Плюс» учащимся СамГТУ рассказал начальник электротехнической лаборатории и электрического цеха Сызранской ТЭЦ Валерий Андрианов. Студенты смогли задать интересующие вопросы о работе на электростанции и узнать о новых тенденциях «большой энергетики».

«Мы крайне заинтересованы в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией, а потому уделяем особое внимание разработке эффективных механизмов взаимодействия образовательных учреждений и работодателя», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Компания «Т Плюс» работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Например, Т Плюс поддерживает проект СамГТУ «Школа молодого энергетика», где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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