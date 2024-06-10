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Самарский филиал «Т Плюс» представил два проекта на конкурс «ЭкоЛидер»

10 июня 2024 11:27
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Самарский филиал «Т Плюс» представил два проекта на конкурс «ЭкоЛидер»

На региональном экологическом конкурсе «ЭкоЛидер» были отмечены дипломами участника два проекта Самарского филиала ПАО «Т Плюс». Энергетики ежегодно презентуют в рамках данного смотра природоохранные инициативы, внедренные на территории региона.

В этом году «Т Плюс» представил экологические проекты, реализованные на Тольяттинской ТЭЦ и в Тольяттинских тепловых сетях. В частности, жюри высоко оценило запуск мини-солнечных электростанций на крыше 10 центральных тепловых пунктов в Тольятти. Солнечные панели вырабатывают электричество для покрытия собственных нужд энергообъектов. Целью проекта являются повышение энергоэффективности, надежности и экологичности транспортировки тепла потребителю.

Напомним, что в 2023 году «Т Плюс» представлял экологические проекты, реализованные на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 и Тольяттинской ТЭЦ. В частности, на НкТЭЦ-1 энергетики ввели в эксплуатацию установку противоточного обессоливания производительностью 210 м3/час. Ввод нового оборудования позволил повысить надежность и экономичность работы водоподготовительной установки.

Отметим, что в 2022 году в «Т Плюс» утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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