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Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда) и каждый из них примет участие в розыгрыше ценных призов.
Около 35 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в акции от «ЭнергосбыТ Плюс»
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Около 35 тысяч жителей Самарской области уже приняли участие в акции от «ЭнергосбыТ Плюс»

15 декабря 2023 18:33
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Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда) и каждый из них примет участие в розыгрыше ценных призов.

Порядка 35 тысяч клиентов Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» выполнили условия ежегодной акции «В Новый год – без долгов!». Ее участниками могут стать жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые имеют договорные отношения с энергокомпанией.

Напомним, что данная акция традиционно проводится в конце года. Для участия в ней необходимо до 31 декабря 2023 года оплатить начисление за тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) за ноябрь, а также внести рекомендуемый платеж за декабрь. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за энергоресурсы.

Всем участникам акции будут списаны пени при их наличии (за исключением взыскиваемых по решению суда). Кроме того, каждый из них примет участие в розыгрыше ценных призов.

«Новогодняя акция дает возможность жителям региона встретить праздник, решив все вопросы по оплате тепловой энергии. Помимо гарантированного списания пеней каждый из участников имеет шанс получить приятный бонус от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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