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Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций

18 февраля 2022 09:48
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Около 10 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций

Порядка 10 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронную версию платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс». Данный сервис позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло, не выходя из дома.

Перевод граждан на электронный формат проводится в рамках акции «Экодесант», которая направлена на сохранение природы. Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс». Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца.

Энергетики заботятся об экологии и призывают клиентов поддержать эту инициативу. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. На производство такого объема бумаги уходит порядка 100 деревьев, каждое из которых росло 35 лет. При этом каждое дерево производит около 92 литров чистого кислорода в день.

«Электронные квитанции целиком отвечают современному запросу на безопасные дистанционные каналы коммуникации с поставщиком ресурсов. Причем отказ от бумажных документов делает более оперативными расчеты с энергокомпанией и помогает своевременно решать все возникающие вопросы по начислениям», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Теги: Т ПЛЮС

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