Минобороны РФ в числе лидеров платежной дисциплины за коммунальные услуги

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С начала 2023 года предприятия Минобороны РФ стабильно и в полном объеме оплачивают услуги «ЭнергосбыТ Плюс» (группа «Т Плюс»). Компания отметила, что ведомство по итогам нескольких лет является одним из самых добросовестных клиентов.

«Несмотря на колоссальную экономическую и социальную нагрузку, которая сегодня лежит на подразделениях Минобороны РФ, оно своевременно и полностью перечисляет плату за электроэнергию и тепло», - отметили в «ЭнергосбыТ Плюс».

Компания выразила благодарность ведомству и подчеркнула, что созданное Минобороны предприятие «ЦЖКУ» является надёжным и ответственным партнером, не допускающим образования задолженности за поставленные энергоресурсы. Результатом такого эффективного сотрудничества является надежное энергоснабжение промышленной инфраструктуры, социальных учреждений и жилых домов.

Ранее ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России сообщило, что полностью расплатилось за поставленные энергоресурсы во всех регионах.