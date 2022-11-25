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«ЭнергосбыТ Плюс» вручил награды в рамках премии «Надежный партнер»

25 ноября 2022 14:31
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Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов.

В Самаре прошла вторая бизнес-премия региона «Надежный партнер-2022», организованная Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» при поддержке издательского дома «КоммерсантЪ». Лауреатами премии стали представители крупного, среднего и малого бизнеса, которые ответственно подходят к потреблению ресурсов, поддерживают высокую платежную дисциплину и применяют современные онлайн-сервисы.

Напомним, что компания «ЭнергосбыТ Плюс» уже почти 11 лет работает в Самарском регионе. За это время энергетикам удалось найти общий язык с представителями разных отраслей и категорий, открыть 10 офисов обслуживания клиентов и заключить 550 тысяч прямых договоров с жителями региона.

«Акция «Надежный партнер» в очередной раз доказывает, что добросовестных клиентов среди предприятий в нашем регионе очень много. Выбрать лучших в каждой номинации оказалось непросто. Благодарю всех клиентов компании за добросовестный подход к работе, за соблюдение договорных отношений и поздравляю тех, кто в этом году вошел в число финалистов конкурса», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Финалисты бизнес-премии «Надежный партнер-2022»:

«Крупный бизнес»

АО «АВТОВАЗ», ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Арконик СМЗ», АО «Самаранефтегаз», Сызранский нефтеперерабатывающий завод, ООО «Тольяттинский трансформатор», ООО «ПК Фабрика Качества», АО «Жигулёвское пиво», Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский метрополитен», ООО «Виктор и Ко Мега Парк»;

«Средний бизнес»

АО «ЛАДА-Имидж», ГУП Самарской области «Самарская областная имущественная казна», АО «Овощевод», АНО ДО «Планета детства «Лада», ООО «Клиника доктора Кравченко», ООО «Центр косметологии и пластической хирургии», ООО «Стеклотекс», ООО «Оздоровительно-спортивный комплекс»;

«Малый бизнес»

ООО Агрофирма «Чиполлино», ООО «Фуд-С», ООО «Финстрой-Сервис», Плужнова Наталья Владимировна,

ИП Красничкина Екатерина Андреевна, Сковикова Людмила Николаевна, Самарин Максим Михайлович, ИП Осипова Любовь Валентиновна.

В ходе мероприятия также были вручены награды победителям акции «Лучшая жилищная организация». В этом году свои заявки на победу подали 97 УК, ТСЖ, ЖСК, что стало рекордом за все время проведения конкурса. Лучшие организации получили сертификаты на новогоднее оформление своих дворов.

Теги: Т ПЛЮС

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