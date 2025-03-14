Энергетики «Т Плюс» отмечены наградами в честь Дня работника ЖКХ

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Пять сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» отмечены за профессионализм в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Все они трудятся в Тольяттинских тепловых сетях (ТоТС).

В частности, благодарность губернатора Самарской области получил электрогазосварщик ТоТС Андрей Безруков. Он уже 11 лет трудится на предприятии. В его задачи входит обеспечение надёжного теплоснабжения жителей и организаций центральной части Комсомольского района, микрорайонов Шлюзовой, Жигулёвское море, Поволжский и Портовый, санатория «Лесное». Здесь в составе бригады Андрей Безруков вместе с коллегами ремонтирует ЦТП и тепловые сети. Кроме того, для повышения качества теплоснабжения клиентов Андрей Николаевич принимал активное участие в автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов Тольяттинских тепловых сетей. Заслуженную награду за многолетний труд энергетик получил из рук первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова.

Также в рамках празднования Дня работника ЖКХ почётную грамоту администрации Тольятти получил слесарь по обслуживанию тепловых сетей Виктор Капралов. Благодарностью главы Тольятти отмечены – электрогазосварщик Алексей Алёшин, слесарь аварийно-восстановительных работ Сергей Артёмов и инженер службы электрохозяйства Дмитрий Камакин.

«Свыше 4 000 сотрудников трудятся сегодня в Самарском филиале. Их задача – обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение жителей крупнейших муниципалитетов региона, создать уют, тепло и комфорт в домах и квартирах горожан. Для каждого из энергетиков важно, что их труд ценят и отмечают на самом высоком уровне», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»