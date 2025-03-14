Я нашел ошибку
Главные новости:
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Ночью 15 марта местами в Самарской области сохранятся усиление юго-восточного ветра
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
Цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки разработки СамГМУ получил регистрационное удостоверение
В частности, благодарность губернатора Самарской области получил электрогазосварщик ТоТС Андрей Безруков. Он уже 11 лет трудится на предприятии.
Энергетики «Т Плюс» отмечены наградами в честь Дня работника ЖКХ
Зрителям будут представлены танцевальные номера из золотого фонда. В них отражены культура, быт и красота природы Енисейской Сибири.
Красноярский ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко выступит в регионе
Это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ.
Полина Горетая из Самарской области стала участницей Международного вокального конкурса «Звезда - 2025»
Все участники игры показали достойный уровень подготовки и четко соблюдали правила. О
В Самаре прошел финал городского чемпионата по виртуальной реальности - лазертагу среди школьников
Награждены более 20 представителей разных профессий.
В Самаре наградили лучших сотрудников отрасли бытового обслуживания населения и ЖКХ
Работникам и ветеранам отрасли жилищно-коммунального хозяйства со всей области вручили заслуженные награды.
Работники ЖКХ региона принимают поздравления с профессиональным праздником
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре наградили лучших сотрудников отрасли бытового обслуживания населения и ЖКХ
В Самаре состоится мастер-класс от чемпиона России по гонкам с препятствиями Егора Белоусова
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» отмечены наградами в честь Дня работника ЖКХ

14 марта 2025 20:14
126
В частности, благодарность губернатора Самарской области получил электрогазосварщик ТоТС Андрей Безруков. Он уже 11 лет трудится на предприятии.

Пять сотрудников Самарского филиала «Т Плюс» отмечены за профессионализм в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Все они трудятся в Тольяттинских тепловых сетях (ТоТС).

В частности, благодарность губернатора Самарской области получил электрогазосварщик ТоТС Андрей Безруков. Он уже 11 лет трудится на предприятии. В его задачи входит обеспечение надёжного теплоснабжения жителей и организаций центральной части Комсомольского района, микрорайонов Шлюзовой, Жигулёвское море, Поволжский и Портовый, санатория «Лесное». Здесь в составе бригады Андрей Безруков вместе с коллегами ремонтирует ЦТП и тепловые сети. Кроме того, для повышения качества теплоснабжения клиентов Андрей Николаевич принимал активное участие в автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов Тольяттинских тепловых сетей. Заслуженную награду за многолетний труд энергетик получил из рук первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаила Смирнова.

Также в рамках празднования Дня работника ЖКХ почётную грамоту администрации Тольятти получил слесарь по обслуживанию тепловых сетей Виктор Капралов. Благодарностью главы Тольятти отмечены – электрогазосварщик Алексей Алёшин, слесарь аварийно-восстановительных работ Сергей Артёмов и инженер службы электрохозяйства Дмитрий Камакин.

«Свыше 4 000 сотрудников трудятся сегодня в Самарском филиале. Их задача – обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение жителей крупнейших муниципалитетов региона, создать уют, тепло и комфорт в домах и квартирах горожан. Для каждого из энергетиков важно, что их труд ценят и отмечают на самом высоком уровне», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специализированный робот-диагност проверит на дефекты тепломагистрали в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.
12 марта 2025, 17:35
В Самарской области тепловые сети «Т Плюс» проверит робот-диагност
Специализированный робот-диагност проверит на дефекты тепломагистрали в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани. ЖКХ
581
На сегодняшний день 1 095 объектов региона, в том числе 849 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
10 марта 2025, 14:49
«ЭнергосбыТ Плюс» не использует для начислений данные свыше 1 000 общедомовых счётчиков в Самаре
На сегодняшний день 1 095 объектов региона, в том числе 849 жилых домов, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
740
Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — «Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение».
06 марта 2025, 14:08
«Т Плюс» отметила победителей конкурса «ТехноСамара» среди воспитанников «Кванториума63»
Ценные подарки получили ребята, ставшие лучшими в специальной номинации от энергокомпании — «Технологии вокруг нас: безопасность и энергосбережение». ЖКХ
1047

В центре внимания
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
201
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
280
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
177
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
225
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
254
Весь список