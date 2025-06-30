Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за противоправные действия на энергообъектах региона

144

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» информирует жителей региона о недопустимости незаконного проникновения на объекты электроэнергетики, в том числе, на территории теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также о недопустимости любого воздействия на оборудование, включая трансформаторы, распределительные устройства и другие элементы энергоинфраструктуры.

Подобные действия создают угрозу жизни и здоровью людей, могут привести к авариям, перебоям в энергоснабжении и нарушению теплоснабжения населённых пунктов. Кроме того, повреждение оборудования энергообъектов влечёт за собой значительные материальные потери и может парализовать работу жизненно важных объектов инфраструктуры.

Предупреждаем, что за незаконное проникновение на охраняемые объекты и воздействие на их оборудование предусмотрена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса РФ:

• Статья 281 УК РФ – Диверсия (наказание - до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение);

• Статья 215.2 УК РФ – Повреждение объектов энергетики, повлекшее тяжкие последствия (наказание – до 7 лет лишения свободы);

• Статья 158 УК РФ – Кража (наказание – до 10 лет лишения свободы);

• Статья 214 УК РФ – Вандализм (наказание – до 3 лет лишения свободы);

• Статья 167 УК РФ – Умышленное уничтожение или повреждение имущества (наказание – до 5 лет лишения свободы).

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» призывает граждан соблюдать закон, не подвергать себя и окружающих опасности, а также незамедлительно сообщать о любых попытках проникновения или повреждения оборудования по телефонам:

• Единая дежурно-диспетчерская служба: 112;

• Полиция: 102.

Берегите себя и помните: энергообъекты – важная часть жизнеобеспечивающей инфраструктуры Самарской области, а их защита – залог стабильной работы коммунального комплекса и безопасности всего региона.