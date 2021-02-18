Энергетики «Т Плюс» напоминают о правилах безопасности с помощью граффити

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» оформил павильон тепловых сетей в Новокуйбышевске граффити на тему безопасности. Красочные советы от героя Теплослава будут напоминать горожанам о правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов. Граффити, созданное художником Алексеем Заличевым, крайне актуально в период прихода в регион аномальных морозов.

Павильон тепловых сетей, оформленный по теме безопасности, расположен рядом с домом №1 по ул.Егорова. Таким необычным образом теплоэнергетики решили напомнить горожанам об опасных производственных объектах, расположенных в черте города - надземных теплотрассах, тепловых камерах и павильонах с измерительным оборудованием. Некоторые из них располагаются в непосредственной близости от центральных улиц, жилых домов и мест прогулок горожан. В зимний период в зависимости от температуры окружающего воздуха температура теплоносителя в теплосетях может составлять 100 и более градусов Цельсия и представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.

«Во время резких перепадов температур наружного воздуха существенно возрастает риск возникновения повреждений на коммуникациях. В этом случае важно соблюдать простые правила безопасности – не приближаться к местам выхода воды на поверхность, обходить места парений и оперативно сообщать обо всех подобных фактах дежурным диспетчерам. Создание граффити на тему безопасности – один из способов напомнить жителям города, что нельзя допускать нарушений требований безопасности вблизи энергообъектов», - отметил главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в г.Новокуйбышевск Егор Полянцев.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о выходе горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.