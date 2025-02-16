Эксперт рассказала о причинах роста тарифов на капремонт в 2025 году

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В российских регионах с 1 января 2025 года выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом 16 февраля рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Мусиенко.

«Тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — уточнила она в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, сильнее всего тарифы выросли в Мурманской области, они увеличились на 44–45% в зависимости от этажности дома. В Москве стоимость капремонта выросла на 16%.

Мусиенко также отметила, что по своему усмотрению регионы могут ввести дифференцированные тарифы, отличающиеся по инженерно-техническому оснащению зданий. В таком случае жители домов с лифтами будут платить больше.

В столице такое разделение отсутствует. При этом в Санкт-Петербурге установлена наибольшая дифференциация: дома делятся на 10 типов, для каждого из которых определены разные тарифы с лифтом и без, пишут "Известия".