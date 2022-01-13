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Жителей региона, привившихся от ковида полгода и более назад, врачи приглашают на повторную вакцинацию

13 января 2022 15:24
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Вакцинацию от коронавируса жители и гости Самары могут сделать не только в лечебных учреждениях города и области, но и в пунктах, которые расположены в ТЦ.

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители и гости Самары могут сделать не только в лечебных учреждениях города и области, но и в пунктах, которые расположены в торговых центрах.

Валерий Волостнов решил пройти повторную вакцинацию в Самаре в торговом центре «Гудок», так как живет недалеко. «Это очень удобно, - пояснил он. - Записываться заранее не надо, принимают без очередей, доброжелательно, зашел по пути и сделал уже третью прививку, то есть прошел ревакцинацию. Считаю, что это надо делать обязательно, так как здоровье прежде всего. Тем более мне 65 лет. Стараюсь защитить и себя, и родных и близких, чтобы они не болели. Первый раз сделал прививку, даже ничего не почувствовал, да и сейчас самочувствие нормальное, никаких необычных ощущений нет, уверен, я сделал правильный выбор».

В прививочном пункте в торговом центре работают медработники Самарской городской поликлиники № 13. Перед прививкой – обязательный осмотр врача, измерение давления, температуры, сатурации крови.

«Мобильный пункт вакцинации работает в торговом центре «Гудок» в течение полугода.  Он открыт ежедневно с 11 до 18 часов. Прийти на вакцинацию может любой желающий гражданин России в возрасте от 18 лет, - пояснила главный врач Самарской городской поликлиники №13 Анна Кравец. - Здесь будет произведен осмотр терапевтом и проведена вакцинация от новой коронавирусной инфекции».

С декабря прошлого года в данном пункте все желающие, не имеющие признаков простудного заболевания, также могут пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Обращаем внимание, при наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники по телефону горячей линии 122.

Анна Александровна рассказала, что в среднем за день в торговом центре «Гудок» вакцинацию проходят до 50 человек, но были дни, когда нагрузка на медицинские бригады достигала 150-160 человек. Но площади торгового центра позволяют при необходимости разместить здесь дополнительные бригады и вакцинировать до 500 человек в день. 

«В наличии – все виды вакцин. Всех тех, кто сделал прививку полгода и более назад, мы призываем прийти и   обязательно пройти повторную вакцинацию. Сделать повторную прививку можно любой из зарегистрированных вакцин», - подчеркнула Анна Кравец. 

Пройти вакцинацию можно в любом из 200 работающих в регионе прививочном пунктов. Также функционируют круглосуточные пункты. Информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах региона можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

 

Фото:   оперштаб СО

 

Теги: Вакцинация

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