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Врач-инфекционист ТГКБ №5 ответил на вопросы о вакцинации

11 августа 2021 22:10
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Врач отметил, что вакцинация – это пока единственная возможность снизить уровень заболевания COVID-19.

10 августа заместитель главного врача Тольяттинской городской клинической больницы №5 по инфекциям Николай Каравашкин встретился с сотрудниками управляющей компании АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти». 

Встреча с трудовым коллективом в рабочий полдень состоялась по инициативе руководства ОЭЗ и была посвящена одной из самых актуальных на протяжении последних нескольких месяцев теме - вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

 - Сейчас очень много информации в социальных сетях, но все это уровень слухов, - считает генеральный директор АО «ОЭЗ» Сергей Андреев. - Мы хотим, чтобы люди, работающие в нашей управляющей компании, из первых уст узнали информацию о течении заболевания и вакцинации. Мне как руководителю важно, чтобы работники осознанно подошли к этому вопросу и приняли правильное решение относительно вакцинации.

Разъяснительную работу в коллективах заместитель главного врача ТГКБ №5 по инфекциям проводит на постоянной основе с апреля 2021 года. Основная цель таких мероприятий - проинформировать тольяттинцев о текущей ситуации и развеять существующие мифы.

По словам Николая Викторовчиа, самый распространенный миф о вакцинации связан с наличием антител, которые, по мнению людей, переболевших коронавирусной инфекцией, являются противопоказанием для вакцинации. Это не так, говорит доктор.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым прививаться нельзя - еще один популярный миф, который врач-инфекционист развенчивает практически на каждой встрече:

- Противопоказания к вакцинации у пожилых людей точно такие же, как и у молодых, и они обычно описаны в регламентирующих документах. Согласно методическим рекомендациям по вакцинации и инструкциям к вакцинам, временным противопоказанием к вакцинации может служить обострение хронических заболеваний или острые заболевания, хотя в каждом конкретном случае стоит консультироваться с врачом.Чем человек старше и чем больше у него сопутствующих хронических заболеваний, чем больше он нуждается в вакцинировании.

Многих, особенно тех, кто сделал прививку в числе первых, интересует вопрос о повторной вакцинации.

- Длительного иммунитета от коронавирусной инфекции нет и проведение ревакцинации рекомендуется через полгода, - отметил врач.

В завершении встречи Николай Каравашкин пожелал всем здоровья и напомнил, что вакцинация – это пока единственная возможность снизить уровень заболевания COVID-19 и освободить стационары для оказания помощи больным с хроническими неинфекционными заболеваниями.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: вакцинация Врач-инфекционист

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