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В ТТУ Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников

27 апреля 2021 23:18
58
Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.

В «Трамвайно-троллейбусном управлении» Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников, не отрываясь от рабочего процесса. Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.

Так как у многих рабочий график не нормирован, сотрудники медицинского учреждения приехали в управление, чтобы провести вакцинацию на месте. Там оборудован специальный прививочный кабинет.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. 
 
Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. 
Также работает телефон горячей линии 122.

 

Фото: горадминистрация

Теги: вакцинация ТТУ

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