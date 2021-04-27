В ТТУ Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников

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В «Трамвайно-троллейбусном управлении» Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников, не отрываясь от рабочего процесса. Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.

Так как у многих рабочий график не нормирован, сотрудники медицинского учреждения приехали в управление, чтобы провести вакцинацию на месте. Там оборудован специальный прививочный кабинет.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.



Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Также работает телефон горячей линии 122.

Фото: горадминистрация